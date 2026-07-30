Trabalho de Lula é aprovado por 43% dos eleitores; 49% desaprovam, diz PoderData/Aya

Pesquisa também informou que 44% aprovam o governo do atual presidente e 50% desaprovam

Pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira (30) afirma que 49% dos eleitores não aprovam o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Outros 43% disseram aprovar o desempenho do presidente, enquanto 8% não souberam responder.

Dos 43% que aprovam, 45% são do público feminino e 41%, masculino. Já dos 49% que desaprovam, a maioria são homens, com 53%, e 45% marcam a porcentagem das mulheres.

Na pesquisa do PoderData/Aya divulgada no dia 16 de julho, quando perguntados de maneira geral, 50% dos eleitores disseram disseram desaprovar o trabalho de Lula. Outros 42% aprovaram e 8% também não souberam responder.

Em relação a aprovação do governo, 50% dos eleitores disseram não aprová-lo e 44% avaliam como uma gestão positiva do presidente Lula. Outros 6% não souberam responder.

A pesquisa PoderData entrevistou 2.400 eleitores entre 26 a 29 de julho de 2026, por meio de pesquisa telefônica IVR. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por PoderData e está registrado no TSE sob o protocolo BR-07845/2026.