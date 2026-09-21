Três vezes governador do ES, Renato Casagrande tenta vaga no Senado mais uma vez

Além do Executivo pelo estado capiuxaba, Casagrande também já foi deputado federal e estadual

Nascido em Castelo, cidade no sul do Espírito Santo, José Renato Casagrande é filho de Augusto Casagrande e Anna Venturim Casagrande. O candidato a uma vaga ao Senado pelo estado capixaba é engenheiro florestal e bacharel em direito. É casado com Maria Virgínia, com quem tem dois filhos: Milla Casagrande e Victor Casagrande.

O candidato iniciou sua trajetória no Partido Comunista do Brasil, passando também pelo PMDB e PSB durante a década de 1980. Possui uma das trajetórias mais sólidas e longevas da história recente do estado, tendo percorrido praticamente todas as principais funções eletivas.

Filiado ao PSB, seu partido atual, foi deputado estadual de 1991 a 1994. Ainda em 1994, foi indicado pelo partido para compor a chapa do governo do estado tornando-se vice-governador de 1995 a 1999.

Em 2002 foi eleito deputado federal, firmando seu nome no cenário político estadual. Ele também atuou como líder da bancada do partido em 2006.

Foi senador pelo Espírito Santo também em 2006. É um dos raros políticos brasileiros a ser eleito três vezes governador do Espírito Santo (vencendo os pleitos de 2010, 2018 e 2022, além de uma forte liderança histórica no estado).

Sua gestão é marcada pela estabilidade fiscal e investimentos contínuos em infraestrutura e redes sociais de atendimento.

Gestão

Casagrande é bastante conhecido pelo estilo conciliador, focado na gestão técnica, no planejamento de longo prazo e no diálogo republicano com prefeitos e o setor produtivo.

Suas administrações ganharam destaque nacional pelo rigor fiscal, o que permitiu ao Espírito Santo manter notas máximas de capacidade de pagamento (A e B) junto ao Tesouro Nacional, viabilizando grandes volumes de investimentos públicos com recursos próprios.

Em abril de 2026, deixou o comando do Palácio Anchieta para disputar uma das vagas ao Senado Federal, largando nas pesquisas de intenção de voto.