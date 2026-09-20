Vorcaro mandou priorizar voo ‘de Barci’ na véspera de viagem de Moraes
Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, pediu que fosse mantido o atendimento a “Barci” em um voo do jatinho de prefixo PP-NLR marcado para 22 de agosto de 2025, mesmo dia em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a esposa, Viviane Barci, foram filmados desembarcando da aeronave no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A orientação aparece em mensagens extraídas do celular do banqueiro pela Polícia Federal.
A conversa ocorreu em 21 de agosto. Vorcaro procurava uma aeronave para viajar de Brasília a Roraima quando foi informado por um contato identificado como “Thatiane Prime” de que o PP-NLR poderia atender ao pedido, mas estava programado para realizar no dia seguinte o “voo da Barci”, com saída do Aeroporto Catarina, em São Roque, no interior de São Paulo, às 13h. A funcionária disse que seria possível transferir a viagem de Barci para outro avião.
Vorcaro, então, respondeu: “Não deixe de atender Barci”. Segundo as mensagens, ele optou por buscar outra alternativa para sua própria viagem, preservando a programação do PP-NLR. No dia seguinte, Moraes e Viviane foram registrados desembarcando justamente dessa aeronave no Santos Dumont.
Escritório nega ‘vínculo pessoal’
Neste domingo (20), o escritório Barci de Moraes confirmou a contratação de serviços de táxi aéreo da Prime Aviation, mas afirmou que as viagens seguiram critérios operacionais e negou qualquer vínculo pessoal com proprietários ou operadores das aeronaves. A banca também disse que Vorcaro não esteve presente nos voos realizados por seus profissionais. Antes da liquidação do Banco Master, o escritório prestou serviços jurídicos à instituição.
continue lendo
- Vídeo mostra Andrei, Lewandowski, Faria e Ciro Nogueira em evento com Vorcaro em Londres Jovem Pan · há 1 hora
- Tarifaço, Magnitsky, ‘química’ e facções: entenda a relação entre os governos Lula e Trump às vésperas de novo encontro Agência Brasil · há 2 horas
- Dino cita Master e determina revisão de regras da CVM Agência Brasil · há 5 horas
- Vídeo mostra Moraes e esposa desembarcando de jatinho ligado a Vorcaro, diz jornal Jovem Pan · há 6 horas