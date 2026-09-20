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Vorcaro mandou priorizar voo ‘de Barci’ na véspera de viagem de Moraes

Mensagens mostram que ex-banqueiro orientou que viagem marcada para o dia 22 de agosto de 2025 fosse mantida; escritório da mulher do ministro nega vínculo pessoal

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Ministro Alexandre de Moraes, do STF
Ministro Alexandre de Moraes, do STF SERGIO LIMA / AFP

Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, pediu que fosse mantido o atendimento a “Barci” em um voo do jatinho de prefixo PP-NLR marcado para 22 de agosto de 2025, mesmo dia em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a esposa, Viviane Barci, foram filmados desembarcando da aeronave no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A orientação aparece em mensagens extraídas do celular do banqueiro pela Polícia Federal.

A conversa ocorreu em 21 de agosto. Vorcaro procurava uma aeronave para viajar de Brasília a Roraima quando foi informado por um contato identificado como “Thatiane Prime” de que o PP-NLR poderia atender ao pedido, mas estava programado para realizar no dia seguinte o “voo da Barci”, com saída do Aeroporto Catarina, em São Roque, no interior de São Paulo, às 13h. A funcionária disse que seria possível transferir a viagem de Barci para outro avião.

Vorcaro, então, respondeu: “Não deixe de atender Barci”. Segundo as mensagens, ele optou por buscar outra alternativa para sua própria viagem, preservando a programação do PP-NLR. No dia seguinte, Moraes e Viviane foram registrados desembarcando justamente dessa aeronave no Santos Dumont.

Escritório nega ‘vínculo pessoal’

Neste domingo (20), o escritório Barci de Moraes confirmou a contratação de serviços de táxi aéreo da Prime Aviation, mas afirmou que as viagens seguiram critérios operacionais e negou qualquer vínculo pessoal com proprietários ou operadores das aeronaves. A banca também disse que Vorcaro não esteve presente nos voos realizados por seus profissionais. Antes da liquidação do Banco Master, o escritório prestou serviços jurídicos à instituição.

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