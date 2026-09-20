Vídeo mostra Andrei, Lewandowski, Faria e Ciro Nogueira em evento com Vorcaro em Londres

Gravação obtida pelo do Metrópoles mostra banqueiro em confraternização do 1º Fórum Jurídico – Brasil de Ideias, patrocinado pelo Banco Master em 2024; autoridades eram panelistas do evento

Um vídeo obtido pelo jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, registra Daniel Vorcaro, então dono do Banco Master, ao lado de autoridades durante um evento social em Londres, em abril de 2024. A gravação foi feita durante a recepção do 1º Fórum Jurídico – Brasil de Ideias, realizado entre os dias 24 e 26 daquele mês e que teve o Banco Master como principal patrocinador.

Nas imagens, segundo a publicação, aparecem o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o diretor-executivo da corporação, William Murad, conversando com o diplomata Roberto Doring, atual assessor internacional do Supremo Tribunal Federal (STF). Em outro momento, Vorcaro aparece conversando com Ricardo Lewandowski, então ministro da Justiça e Segurança Pública de Lula. Também são vistos juntos Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações, e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil. Ambos integraram a Esplanada durante o governo Bolsonaro.

A presença de parte dessas autoridades no fórum constava da programação pública do encontro. Lewandowski participou de um painel sobre estabilidade institucional e segurança jurídica; Ciro Nogueira integrou uma discussão sobre o processo eleitoral; Fábio Faria participou de uma mesa sobre inteligência artificial; e Andrei Rodrigues foi painelista em debate sobre igualdade social e econômica.

O cronograma previa ainda atividades sociais entre os compromissos oficiais. No primeiro dia, havia uma “Noite de Homenagens” na Wallace Collection. Para o dia 25, a programação previa almoço e jantar após os painéis.

O fórum voltou ao noticiário nos últimos dias após a divulgação de uma fotografia do procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao lado de Vorcaro no período do evento. Gonet também estava entre os painelistas previstos na programação, em uma mesa sobre o papel do Judiciário para a estabilidade democrática.