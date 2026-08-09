Trump compartilha artigo de Hillary Clinton que defende seu plano para Gaza: ‘Não há alternativa’

Ex-secretária de Estado dos EUA, e Democrata, afirmou que sem desmilitarização e transição para fora do governo do Hamas, não haverá reconstrução significativa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou neste domingo (9) no Truth Social um artigo de opinião da ex-secretária de Estado Hillary Rodham Clinton, publicado no Financial Times. No texto, ela afirma que, embora “o mundo talvez não goste” do plano de Trump para Gaza, “não há alternativa” viável no momento.

Hillary diz haver “paralisia diplomática” quando governos deixam “o perfeito ser inimigo do possível” e afirma que Europa e parceiros tradicionais tratam com ceticismo o Board of Peace e o plano de 20 pontos para Gaza. “Mas não podemos. Nenhum de nós pode”, escreveu.

Segundo ela, “não existe um arcabouço alternativo esperando nos bastidores” nem “uma coalizão rival” com proposta mais factível. Por isso, embora não seja o plano que muitos “teriam redigido”, ela o descreve como “o único” com alavancagem, engajamento político e potencial de recursos para levar as partes à implementação.

A ex-chefe da diplomacia americana sustenta que, sem esse tipo de iniciativa, a crise tende a piorar e a reconstrução continuará paralisada. Clinton afirma que, sem desmilitarização e transição para fora do governo do Hamas, não haverá reconstrução significativa, nem perspectiva de retirada de Israel de áreas que, segundo ela, hoje somam 60% da Faixa de Gaza, tampouco um caminho para a autodeterminação palestina.

Hillary reconhece resistências a pontos do plano, incluindo a sequência política e disposições sobre governança e representação palestina, e a rejeição a um arranjo liderado pelos EUA e associado a Trump. Ainda assim, escreveu que “se até eu, uma oponente implacável do presidente Trump, posso aceitar que esta é a melhor opção em uma situação terrível, então certamente outros também podem”.