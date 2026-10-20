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Política

TSE altera novamente seções de votação e número chega a 448 para o 2º turno

Número tem sido alterado desde o último fim de semana
Fernando Keller Sarah Américo

Fernando Keller e Sarah Américo

urna eletronica
No fim de semana, o número divulgado foi de 4.352 mil Antonio Augusto/TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alterou o número de seções eleitorais que serão remanejadas para o segundo turno, para 448.

Os dados estão sendo alterados desde o último sábado (17). No fim de semana, o número divulgado foi de 4.352 mil. Os dados estão no site da TSE.

Os 27 tribunais regionais eleitorais (TREs) se comprometeram a manter o eleitorado informado sobre os locais de votação do 2º turno das Eleições de 2026.

Segundo o TSE, os números e as seções com alteração podem mudar até o dia da votação. Por isso, o órgão alerta para a necessidade de os eleitores se manterem atualizados sobre o local em que vão votar.

Como conferir onde vota 

Para confirmar ou conferir o novo local de votação, existem duas formas. A primeira dela é conferir pelo aplicativo e-Título.

  • Passo 1 – abra o aplicativo e-Título; 
  • Passo 2 – clicar em onde votar;
  • Passo 3 – conferir o local de votação. 

Caso não consiga acessar pelo aplicativo, também é possível fazer a checagem por meio dos portais da Justiça Eleitoral (TSE e TREs).

  • Passo 1 – acesse o site do Tribunal Superior Eleitoral;
  • Passo 2 – vá na página em Autoatendimento Eleitoral;
  • Passo 3 – clique na opção “onde votar”. 

Para ver as seções com alteração, acesse a página de estatísticas eleitorais do TSE, clique em “Capilaridade” no menu lateral esquerdo e localize “Seções Eleitorais Alteradas no 2º Turno”.

Por que os locais mudaram?

Segundo a Justiça Eleitoral, as mudanças aconteceram por causa de motivos práticos, como: reformas de última hora, melhorias de acessibilidade em prédios públicos e impacto de fortes chuvas. Segundo o TSE, a transferência de um local de votação para outro prédio não significa redução de seções ou prejuízo aos eleitores. 

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