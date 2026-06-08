Nunes Marques suspende pesquisa AtlasIntel após pedido da pré-campanha de Flávio

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu a divulgação da pesquisa AtlasIntel número BR-06939/2026, que trata da disputa para o cargo de presidente da República nas Eleições 2026.

A decisão provisória é do presidente do Tribunal, ministro Kassio Nunes Marques, e deve ser levada a referendo na sessão colegiada do TSE. Ele considerou que há suspeitas de indução ao eleitor.

O presidente do tribunal analisou um pedido do Partido Liberal, solicitando a suspensão da pesquisa sob o argumento de que o questionário foi construído para induzir respostas que prejudicaram o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O PL sustenta que, das 48 perguntas do questionário, pelo menos oito induzem o entrevistado sobre o envolvimento de Flávio com Daniel Vorcaro e o Banco Master. O texto afirma que essa estrutura “não mede opinião, produz contexto” e transforma a pesquisa em “meio indireto de propaganda negativa”. O PL cita literatura científica e jurisprudência do TSE e TREs para argumentar que a ordem das perguntas altera resultados em até 20 pontos percentuais.

A Jovem Pan entrou em contato com a AtlasIntel, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.