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Vai ter segundo turno? Veja o que dizem as últimas pesquisas para presidente

Datafolha, Quaest e Gerp mostram Lula e Flávio Bolsonaro abaixo da maioria dos votos válidos; entenda o que falta para haver segundo turno.

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Urna eletrônica fotografada antes do início das Eleições 2010
Vai ter segundo turno? Veja o que dizem as últimas pesquisas para presidente Jonnie Roriz/Estadão Conteúdo

As últimas pesquisas para presidente, divulgadas na véspera das eleições de 2026, apontam um cenário em que nem Lula (PT) nem Flávio Bolsonaro (PL) alcança a maioria dos votos válidos. Os números indicam a possibilidade de segundo turno, mas a definição depende do resultado das urnas neste domingo (4).

Para vencer a eleição presidencial já no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos. Brancos e nulos não entram nessa conta. Caso ninguém atinja essa marca, os dois mais votados disputam o segundo turno.

O que as pesquisas mostram sobre o segundo turno?

No Datafolha, Lula tem 45% dos votos válidos e Flávio, 42%. Na Quaest, os percentuais são de 46% e 45%, respectivamente. Já a Gerp registra 45% para Flávio e 43% para Lula.

Em nenhum desses três levantamentos, considerando os percentuais centrais divulgados, um dos dois candidatos ultrapassa 50% dos votos válidos. Os demais candidatos também recebem intenções de voto, o que ajuda a explicar por que não há maioria nos cenários apresentados.

O PoderData/Aya mostra Lula com 42% e Flávio com 41% das intenções de voto, mas esses números incluem brancos, nulos e indecisos. Por isso, não podem ser comparados diretamente com o limite de mais de 50% dos votos válidos.

Quem disputa os votos além de Lula e Flávio?

Ronaldo Caiado (PSD) tem 4% no Datafolha e na Gerp, 3% na Quaest e 2% no PoderData/Aya. Augusto Cury (Avante) registra 3% em todos os levantamentos. Renan Santos (Missão) aparece com 3% no Datafolha, na Quaest e no PoderData/Aya e com 2% na Gerp.

Os percentuais não devem ser somados entre pesquisas diferentes, pois cada instituto entrevistou uma amostra própria e divulgou seus resultados em bases distintas.

As pesquisas não confirmam antecipadamente a existência de segundo turno. Elas mostram como os entrevistados declararam intenção de votar antes da eleição. A necessidade de nova votação só será conhecida com a apuração oficial dos votos.

Registros das pesquisas no TSE

Os levantamentos foram registrados na Justiça Eleitoral sob os números: Datafolha, BR-01708-2026; Quaest, BR-02197/2026; Gerp, BR-08168/2026; e PoderData/Aya, BR-03519/2026.

O Datafolha entrevistou 4.006 eleitores em 3 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais; a Quaest, 3.702 entre 2 e 3 de outubro, também com margem de dois pontos; a Gerp, 2.400 entre 1º e 3 de outubro, com margem de dois pontos; e o PoderData/Aya, 4.000 de 30 de setembro a 2 de outubro, com margem de 1,5 ponto. O nível de confiança é de 95% nos levantamentos Datafolha, Quaest e PoderData/Aya e de 95,55% na Gerp.

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