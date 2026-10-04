Datafolha, Quaest e Gerp mostram Lula e Flávio Bolsonaro abaixo da maioria dos votos válidos; entenda o que falta para haver segundo turno.

Vai ter segundo turno? Veja o que dizem as últimas pesquisas para presidente

As últimas pesquisas para presidente, divulgadas na véspera das eleições de 2026, apontam um cenário em que nem Lula (PT) nem Flávio Bolsonaro (PL) alcança a maioria dos votos válidos. Os números indicam a possibilidade de segundo turno, mas a definição depende do resultado das urnas neste domingo (4).

Para vencer a eleição presidencial já no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos. Brancos e nulos não entram nessa conta. Caso ninguém atinja essa marca, os dois mais votados disputam o segundo turno.

O que as pesquisas mostram sobre o segundo turno?

No Datafolha, Lula tem 45% dos votos válidos e Flávio, 42%. Na Quaest, os percentuais são de 46% e 45%, respectivamente. Já a Gerp registra 45% para Flávio e 43% para Lula.

Em nenhum desses três levantamentos, considerando os percentuais centrais divulgados, um dos dois candidatos ultrapassa 50% dos votos válidos. Os demais candidatos também recebem intenções de voto, o que ajuda a explicar por que não há maioria nos cenários apresentados.

O PoderData/Aya mostra Lula com 42% e Flávio com 41% das intenções de voto, mas esses números incluem brancos, nulos e indecisos. Por isso, não podem ser comparados diretamente com o limite de mais de 50% dos votos válidos.

Quem disputa os votos além de Lula e Flávio?

Ronaldo Caiado (PSD) tem 4% no Datafolha e na Gerp, 3% na Quaest e 2% no PoderData/Aya. Augusto Cury (Avante) registra 3% em todos os levantamentos. Renan Santos (Missão) aparece com 3% no Datafolha, na Quaest e no PoderData/Aya e com 2% na Gerp.

Os percentuais não devem ser somados entre pesquisas diferentes, pois cada instituto entrevistou uma amostra própria e divulgou seus resultados em bases distintas.

As pesquisas não confirmam antecipadamente a existência de segundo turno. Elas mostram como os entrevistados declararam intenção de votar antes da eleição. A necessidade de nova votação só será conhecida com a apuração oficial dos votos.

Registros das pesquisas no TSE

Os levantamentos foram registrados na Justiça Eleitoral sob os números: Datafolha, BR-01708-2026; Quaest, BR-02197/2026; Gerp, BR-08168/2026; e PoderData/Aya, BR-03519/2026.

O Datafolha entrevistou 4.006 eleitores em 3 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais; a Quaest, 3.702 entre 2 e 3 de outubro, também com margem de dois pontos; a Gerp, 2.400 entre 1º e 3 de outubro, com margem de dois pontos; e o PoderData/Aya, 4.000 de 30 de setembro a 2 de outubro, com margem de 1,5 ponto. O nível de confiança é de 95% nos levantamentos Datafolha, Quaest e PoderData/Aya e de 95,55% na Gerp.