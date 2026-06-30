Valdemar diz que Michelle passa por momento difícil: ‘Temos que repeitar essa decisão’

A ex-primeira-dama anunicou nesta terça-feira (30) que vai deixar a presidência do PL Mulher após trocar farpas com Flávio Bolsonaro na última semana

O presidente do Partilo Liberal, Valdemar Costa Neto, disse em nota nesta terça-feira (30), que é a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro enfrenta um momento difícil. “Michelle passa por um momento difícil, sente de perto as injustiças e as angústias que o maior líder da história recente deste país vem passando”, escreveu.

A declaração foi feita logo após Michelle anunciar que sairia da presidência do PL Mulher após decidir “cuidar integralmente” de sua família.

Valdemar afirmou também que as “divergências” são naturais. “O PL cresceu demais, e eu entendo que as divergências crescem também. É natural isso”, declarou.

Ele disse ainda que o que une o partido é muito maior do que as divergências e que é preciso respeitar a decisão de Michelle em deixar o cargo à frente do PL Mulher. “As indignações internas não serão maiores que a indignação coletiva de ver o que esse governo faz com o nosso país”, completou.

Michelle x Flávio

A fala vem em razão da troca de farpas entre Michelle e seu enteado e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Na última semana, a ex-primeira-dama disse em um vídeo que foi “humilhada” e “maltratada” por Flávio.

Segundo a ex-primeira-dama, Flávio a “apunhalou” ao defender o deputado André Fernandes (PL-CE) que é presidente do PL no Ceará. Fernandes declarou apoio ao pré-candidato ao governo do Ceará Ciro Gomes (PSDB) que, conforme Michelle, chamou ao próprio Flávio e seus irmãos de corruptos e de “ovos de serpentes nazistóides”.

Ela é contra o PL apoiar Ciro Gomes ao governo do estado e quer que a vereadora Priscila Costa (PL-CE) seja uma das candidatas ao Senado do partido. O deputado André Fernandes disse na véspera que o desejo de Michelle não mudaria em nada a decisão do partido.

Flávio chegou a pedir desculpas. Ele se pronunciou no mesmo dia em que o vídeo de Michelle foi postado, no dia 24 de junho, e disse que “nunca maltratou ou humilhou uma mulher” e que se fez, “pede desculpas”.