‘Vamos passar por cima de desavenças’, diz Flávio em reunião do PL Mulher

O senador e pré-candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro (RJ), disse nesta quarta-feira, 1º, que o sua campanha irá “passar por cima” das desavenças – problemas de relação com a ex-primeira dama e sua madrasta, Michelle Bolsonaro – para poder vencer a disputa ao Planalto em 2026.

“Vamos passar por cima de desavenças … Não vamos cair na da esquerda que tenta nos separar”, afirmou durante reunião com políticas do PL Mulher.

Flávio minimizou as especulações sobre divergências internas entre ele e Michelle e defendeu a união em torno de um projeto comum para as eleições presidenciais. Segundo ele, adversários políticos tentam explorar “supostos” conflitos entre lideranças conservadoras para enfraquecer a oposição ao governo.

O senador também ressaltou a importância da participação de Michelle Bolsonaro na mobilização do eleitorado, especialmente entre as mulheres, e afirmou que todas as lideranças do partido terão papel relevante na construção da campanha de 2026. A ex-primeira-dama deixou a presidência do PL Mulher na terça-feira, 30, o que aumentou a impressão de mal estar entre os dois.

A declaração ocorre em meio a discussões sobre a composição da chapa presidencial e sobre os rumos do campo conservador para a próxima eleição. O público feminino é visto como estratégico para a campanha de Flávio e Michelle é uma figura entre os nomes mais lembrados do segmento em levantamentos de intenção de voto.