Vorcaro cobrou sócio por pagamento ao escritório da esposa de Moraes: ‘contrato mais importante’

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, teria cobrado o sócio para o pagamento ao escritório de Viviane Barci de Moraes, a esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. As mensagens constam em relatório liberado pela Polícia Federal (PF).

Segundo o relatório, a primeira cobrança foi em 8 de fevereiro de 2024, em uma conversa de Vorcaro com seu cunhado, Fabiano Zettel, a respeito da data do primeiro pagamento do contrato. No mesmo dia, o banqueiro enviou um comprovante de transferência de aproximadamente R$ 3,4 milhões para o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advocacia.

Já no dia 15 de março de 2024, o ex-ministro das Comunicações do governo Jair Bolsonaro (PL), Fábio Faria diz a Daniel Vorcaro que “o careca não pode atrasar”. Fabio foi o responsável por fazer o primeiro contato entre o ministro e o banqueiro, segundo o relatório da PF.

Vorcaro então cobra Angelo Silva, sócio e responsável pelos pagamentos.

“Angelo. Pqp. Não pagaram Barci de Moraes. Não to entendendo isso. Contrato mais importante que temos. Te pedi pra não falhar. Surreal. Vamos ter problemas”, escreve o banqueiro.

Em seguida ele mandou mensagem a uma funcionária do Banco Master e reafirmou que este seria o pagamamento “mais importante”.

“Esse Barci Moraes, por favor, não deixe atrasar um dia. É o pagamento mais importante que temos”, disse o banqueiro.

A funcionária retorna e diz que vai efetuar o pagamento. Vorcaro pede então que ela acompanhe de perto e que pague “do jeito que for”.