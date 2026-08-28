Vorcaro demonstrou que não houve corrupção de servidores, diz defesa após depoimento

Vorcaro prestou depoimento por meio de videoconferência de dentro do presídio da Papudinha, onde está atualmente detido

O banqueiro Daniel Vorcaro prestou depoimento à Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (28). A defesa do dono do Banco Master afirmou que, durante o depoimento, ficou demonstrado que não houve ato de corrupção de servidores mencionados no processo. Ao final do depoimento, disse à PF que se estivesse em um ambiente de delação premiada, “poderia falar muito mais coisas” sobre o assunto.

Os advogados também disseram que Daniel respondeu a todas as perguntas e se colocou à disposição de prestar esclarecimentos “mais amplos e aprofundados”.

O depoimento estava previsto para esta quinta-feira (27), mas foi adiado após problemas técnicos na transmissão. Ele seria ouvido sobre a suspeita de cooptação de servidores do Banco Central. Vorcaro prestou depoimento por meio de videoconferência de dentro do presídio da Papudinha, onde está atualmente detido.

Segundo a defesa, houve problemas na conexão à internet que impediram o andamento do depoimento. Há duas semanas, o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, disse em depoimento à Polícia Federal que a autarquia passou por “vazamentos sistemáticos de informações internas” envolvendo os processos de análise do Banco Master e afirmou que ele e o presidente do BC, Gabriel Galípolo, “não confiavam em ninguém naquele momento”.

Aquino foi ouvido pela PF na condição de testemunha em um depoimento sigiloso no dia 25 de maio, para aprofundar as investigações sobre suspeitas de corrupção de dois subordinados seus no Banco Central, Belline Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza.

*Com informações do Estadão Conteúdo