Zema considera empresário Geraldo Rufino como vice

O pré-candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, afirmou nesta terça-feira (07) que o empresário Geraldo Rufino é um nome “encaminhado” para ser candidato à vice-presidência da República para as eleições, que acontecem em outubro.

O presidenciável afirmou que tem afinidade com o empresário, que já sinalizou que aceitaria o convite.

“É um dos que está sendo considerado. Já encontrei com ele muitas vezes, ele já esteve, enquanto eu era governador, no meu gabinete algumas vezes. Indo a São Paulo, eventualmente eu o encontro. Temos muita afinidade, até porque ele é mineiro também, de uma cidade vizinha da minha. E parece que está tudo bem encaminhado, depende do partido também”, afirmou.

Filiado ao Podemos, Rufino ainda depende do aval da legenda para ter o nome oficializado.

De acordo com Romeu Zema, no fim das contas, o escolhido deve ter ficha limpa, não ter pendências jurídicas e não ser filiado à partidos de esquerda.