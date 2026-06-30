Zema diz avaliar com ‘muita naturalidade’ posição baixa em pesquisas eleitorais

O pré-candidato à Presidência declarou ser 'desconhecido no Brasil' e que os brasileiros só vão focar nas eleições às vésperas do pleito

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da Republica, Romeu Zema (Novo), disse nesta terça-feira (30) avaliar “com muita naturalidade” a sua posição baixa nas pesquisas eleitorais. O ex-chefe do Executivo mineiro atribuiu a situação ao fato de ser “muito desconhecido no Brasil”.

Segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada na segunda-feira (29), em cenário de primeiro turno, Zema aparece em quinto com 3% das intenções de votos. Já em eventual segunda etapa, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o mineiro tem 38% contra 48% do petista.

Para Zema, a sua posição nas pesquisas também é explicada pelo interesse dos brasileiros nas eleições. O ex-governador afirmou que os eleitores só irão focar às vésperas do pleito.

“Eleição, eu tenho dito, é igual a um cardápio de restaurante. Você abre e avalia as opções quando chega ao restaurante. O brasileiro está hoje preocupado em pagar sua conta de energia. (…) Ele só vai se conectar com eleição, com política, bem na época”, declarou Zema.

Na quarta-feira (1º), o ex-governador viaja a Salvador, onde participará de evento do Partido Novo. No dia seguinte, 2 de julho, vai para Fortaleza. Já no sábado (4), dirige-se a Maracanaú, no Ceará. O mineiro passará a semana em cidades do Nordeste com o objetivo de “nacionalizar a pré-campanha”.