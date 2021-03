Ao vivo: Marcel Van Hattem é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Jovem Pan O jornalista, cientista politico e ex-deputado estadual do Rio Grande do Sul trocou o PP pelo Partido Novo em 2018



O “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 8, a partir das 21h30, o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS), 35. O jornalista, cientista politico e ex-deputado estadual do Rio Grande do Sul trocou o PP pelo Partido Novo em 2018, conseguiu uma vaga no Congresso Nacional e se tornou um dos quadros mais importantes da sigla que tem como norte o liberalismo econômico. Embora não seja um crítico notório de Jair Bolsonaro — como por exemplo seu colega de partido João Amoêdo —, Van Hattem se afastou do governo federal por acreditar que a agenda liberal foi deixada para trás. Nesta entrevista, ao vivo e presencial, ele falará sobre o governo Bolsonaro, desestatizações e os desafios do partido Novo. A bancada do apresentador Augusto Nunes terá Fabio Zanini, editor de Poder da “Folha de S.Paulo”, Silvio Navarro, editor da “Revista Oeste”, Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta, e Vitor Brown, apresentador do programa “Os Pingos nos Is”.

Assista ao vivo:

Esta é a 24ª edição do “Direto ao Ponto”. Van Hattem se soma a um time de entrevistados extremamente relevantes. Já passaram pela sabatina semanal da Jovem Pan seis ministros do governo federal — sendo os mais recentes Eduardo Pazuello (Saúde) e Ricardo Salles (Meio Ambiente) —, o vice-presidente Hamilton Mourão, o governador do Estado de São Paulo, João Doria, a deputada estadual Janaína Paschoal, o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entre outros. Na última segunda-feira, o psiquiatra Valentim Gentil foi sabatinado para falar sobre depressão na pandemia. “A atuação do governo e a desinformação contribuem no desenvolvimento de fobias”, disse o professor da Universidade de São Paulo (USP). A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h, e é transmitida pelo canal Jovem Pan News, no Youtube, e pelo Panflix.