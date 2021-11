Carla Zambelli é a entrevistada do Direto ao Ponto desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Gustavo Sales/Câmara dos Deputados - 15/10/2021 A deputada federal Carla Zambelli participa do "Direto ao Ponto" desta segunda, 29



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, recebe nesta segunda-feira, 29, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP). Fundadora do movimento Nas Ruas, Zambelli ganhou popularidade durante as manifestações que pediram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), entre 2015 e 2016, e decidiu entrar na vida pública. Ela recebeu 76.306 votos nas eleições de 2018, conquistou o primeiro mandato e hoje se destaca com uma das mais notórias defensoras do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Congresso. Comandada pelo apresentador Augusto Nunes, a entrevista vai ao ar a partir das 21h30 no canal Jovem Pan News, no YouTube, e na Panflix. Participarão da bancada Paula Leal, editora do site da “Revista Oeste”, Amanda Klein, apresentadora da RedeTV! e comentarista da Jovem Pan, Fabio Zanini, repórter especial da “Folha de S.Paulo”, e Bruna Torlay, diretora de redação da revista “Esmeril” e comentarista da Jovem Pan.

O Direto ao Ponto é um dos programas mais renomados da Jovem Pan. Já participaram da sabatina semanal figuras ilustres como o vice-presidente Hamilton Mourão, o governador de São Paulo, João Doria, o ministro da Infraestrutura, Tarício Gomes de Freitas, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, entre outros. No dia 27 de setembro, em edição especial do primeiro aniversário do programa, o entrevistado foi presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que duvidou da popularidade de Lula e criticou quem chama de “fake” a facada que quase lhe tirou a vida durante a campanha de 2018. Além de entrevistas, o Direto ao Ponto promove debate sobre variados assuntos, como na última edição, na qual especialistas avaliaram o atual papel do Supremo Tribunal Federal (STF). A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h.