Direto ao Ponto desta segunda relembra as principais entrevistas de 2021

Retrospectiva comandada por Augusto Nunes mostra trechos da participação de Jair Bolsonaro, Roberto Jefferson, Luciano Hang, entre outros

O programa Direto ao Ponto desta segunda-feira, 27, apresenta trechos das principais entrevistas realizadas no programa durante o ano de 2021. Em um único programa, o público poderá relembrar a edição especial de entrevista do presidente Jair Bolsonaro, que ocorreu no aniversário de um ano de programa, celebrado no dia 27 de setembro. Na ocasião, ele afirmou, entre outras coisas, acreditar que a facada que levou foi planejada. Além dele, parte da sabatina do presidente do PTB, Roberto Jefferson, será destacada, assim como a entrevista do empresário Luciano Hang e da médica Maíra Pinheiro. Jorge Kajuru e Cabo Anselmo também estão entre os convidados cujas entrevistas serão relembradas. Comandada pelo apresentador Augusto Nunes, a retrospectiva vai ao ar a partir das 21h30 no canal Jovem Pan News, no YouTube, e na Panflix.

Assista à retrospectiva do “Direto ao Ponto”: