José Altino Machado, líder dos garimpeiros da Amazônia, é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira

Vinícius Loures/Câmara dos Deputados - 17/09/2019 José Altino Machado (à dir.), fundador da União Nacional dos Garimpeiros e Mineradores, participa de audiência pública na Câmara dos Deputados sobre extração mineral na Amazônia



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, recebe nesta segunda-feira, 6, José Altino Machado, líder dos garimpeiros da Amazônia. A região no Norte do país chamou a atenção do Brasil na semana passada, quando centenas de garimpeiros ancoraram embarcações no rio Madeira em uma corrida ao ouro. Foi organizada uma força-tarefa com a Polícia Federal, a Marinha e o Ibama para tentar coibir a mineração ilegal, que resultou na prisão de três pessoas e a destruição de mais de 130 balsas. Na entrevista, Machado falará sobre a ação das autoridades e a suposta ilegalidade do garimpo no país. Comandada pelo apresentador Augusto Nunes, a entrevista vai ao ar a partir das 21h30 no canal Jovem Pan News, no YouTube e no Panflix. Participarão da bancada Alexandre Garcia, comentarista da Jovem Pan, Leandro Narloch, colunista da “Folha de S.Paulo”, diretor do movimento Árvore do Futuro e autor do “Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil”, Crystian Costa, editor-assistente da “Revista Oeste”, e Jorge Serrão, comentarista da Jovem Pan e editor-chefe do blog Alerta Total.

O Direto ao Ponto é um dos programas mais renomados da Jovem Pan. Já participaram da sabatina semanal figuras ilustres como o governador de São Paulo, João Doria, o ministro da Infraestrutura, Tarício Gomes de Freitas, o ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello e o secretário especial de Cultura, Mario Frias. No dia 27 de setembro, em edição especial do primeiro aniversário do programa, o entrevistado foi presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Já a última edição da atração teve a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) como convidada. Ela elogiou Bolsonaro e criticou o ex-ministro da Justiça Sergio Moro: "Eu não consigo nem dizer se ele [Moro] é de direita ou de esquerda. A experiência que eu tive com ele é que não é uma pessoa que traz confiança".