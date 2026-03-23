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José Dirceu confirma Alckmin como vice na chapa de Lula

O ex-ministro da Casa Civil deu declaração nesta segunda-feira (23) em entrevista ao ‘Direto ao Ponto’ 

  • Por Júlia Mano
  • 23/03/2026 21h57 - Atualizado em 23/03/2026 22h37
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Ricardo Stuckert / PR Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, durante partida para Johanesburgo. Base Aérea de Brasília – Brasília (DF) Foto: Ricardo Stuckert / PR Segundo o ex-ministro da Casa Civil, Alckmin focará em São Paulo, onde Lula perdeu em 2022

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu confirmou nesta segunda-feira (23) que o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disputará a reeleição na chapa com o chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração foi dada em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News.

“Está consolidado que Fernando Haddad será candidato a governador e Simone Tebet a senadora”, declarou Dirceu sobre a composição em São Paulo.

Perguntado se Alckmin repetiria com Lula, o ex-ministro respondeu que sim. Dirceu ainda acrescentou que o foco do vice-presidente será o estado de São Paulo, local onde o chefe do Executivo perdeu em 2022.

Assista ao programa completo

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