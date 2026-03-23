José Dirceu confirma Alckmin como vice na chapa de Lula

O ex-ministro da Casa Civil deu declaração nesta segunda-feira (23) em entrevista ao ‘Direto ao Ponto’

Ricardo Stuckert / PR Segundo o ex-ministro da Casa Civil, Alckmin focará em São Paulo, onde Lula perdeu em 2022



O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu confirmou nesta segunda-feira (23) que o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disputará a reeleição na chapa com o chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração foi dada em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News.

“Está consolidado que Fernando Haddad será candidato a governador e Simone Tebet a senadora”, declarou Dirceu sobre a composição em São Paulo.

Perguntado se Alckmin repetiria com Lula, o ex-ministro respondeu que sim. Dirceu ainda acrescentou que o foco do vice-presidente será o estado de São Paulo, local onde o chefe do Executivo perdeu em 2022.

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