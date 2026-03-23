José Dirceu reafirma que tentará retornar à Câmara dos Deputados

O ex-ministro da Casa Civil reforçou o seu objetivo para o ano eleitoral durante entrevista ao ‘Direto ao Ponto’

Reprodução/YouTube @JovemPanNews Ao programa 'Direto ao Ponto', José Dirceu contou a estratégia do PT nas eleições de 2026



O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu afirmou nesta segunda-feira (23) que o seu objetivo é retornar à Câmara dos Deputados. A declaração foi dada em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News.

“Se eu voltar como deputado da Câmara, já vou ajudar muito o Brasil, primeiro, depois o presidente Lula e depois o PT”, disse Dirceu.

No sábado (21), o ex-ministro havia comunicado que disputará cadeira na Câmara dos Deputados. Na ocasião, Dirceu disse que o intuito de sua candidatura é aumentar a bancada de São Paulo do Partido dos Trabalhadores e dar força à corrida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado.

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