Paulo Guedes é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Edu Chaves/Estadão Conteúdo O ministro da Economia, Paulo Guedes, será o entrevistado desta segunda-feira, 21



O programa “Direto ao Ponto” entrevistará nesta segunda-feira, 21, o ministro da Economia, Paulo Guedes. PhD em economia pela tradicional Universidade de Chicago, que deu ao mundo importantes pensadores do liberalismo econômico, Guedes emprestou sua experiência e credibilidade à campanha de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Durante as entrevistas, o atual presidente da República admitia que não era um expert em economia. “Pergunta para o meu Posto Ipiranga”, costumava dizer Bolsonaro, brincando com uma famosa peça publicitária. Pouco mais de três anos depois de assumir a Economia do país, o “Chicago Boy” segue defendendo o aperto fiscal para ajustar as contas públicas, mas, em ano eleitoral, encontra resistência no Congresso e até no Palácio do Planalto. Apresentado por Augusto Nunes, a entrevista, ao vivo e presencial, começará às 21h30. Participarão da bancada Branca Nunes, diretora de redação da “Revista Oeste”, Valéria Bretas, editora-chefe do “Estadão Investidor”, Luis Artur Nogueira, jornalista, economista e comentarista da Jovem Pan, Tomé Abduch, comentarista político.

O “Direto ao Ponto” é um dos programas mais renomados da Jovem Pan. No último dia 27 de setembro, em edição especial do primeiro aniversário do programa, o entrevistado foi o presidente Jair Bolsonaro (PL). A sabatina semanal também já recebeu outras figuras relevantes do país como o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o vice-presidente Hamilton Mourão, convidado para o programa de estreia. Na última segunda-feira, 14, o entrevistado foi o senador Lasier Martins, que detalhou sua Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para mudar a forma de indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF): “São duas coisas fundamentais: que o presidente da República não mais escolha os ministros e que não haja mais a vitaliciedade”. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h.