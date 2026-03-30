Paulo Skaf diz que Brasil precisa cuidar de sua competitividade

O presidente da Fiesp concedeu nesta segunda-feira (30) entrevista ao Direto ao Ponto, da Jovem Pan News

Reprodução/YouTube/@JovemPanNews Paulo Skaf pontuou que outros países possuem processos mais 'avançados' que 'melhora a produtividade'



O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, disse nesta segunda-feira (30) que o Brasil “precisa cuidar de sua competitividade”. O empresário deu declaração durante entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News.

“Não podemos viver com os juros mais altos do mundo, com deficiência na infraestrutura, com baixa produtividade”, disse Skaf.

O presidente da Fiesp também negou ser “culpa” da população a eventual baixa produtividade. Skaf pontuou que outros países possuem “métodos, sistemas, automação e tecnologia” mais “avançados” do que o Brasil, algo que ajuda a “melhorar a produtividade”.

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