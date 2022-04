Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, é o próximo entrevistado do ‘Direto ao Ponto’

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, é o convidado da próxima edição do 'Direto ao Ponto', que vai ao ar nesta sexta-feira, 11



O programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, recebe nesta segunda-feira, 11, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O emedebista falará, entre outros assuntos, sobre a sua gestão no cargo que assumiu definitivamente em maio de 2021, após a morte de Bruno Covas em decorrência de um câncer. A bancada do programa apresentado por Augusto Nunes contará com a presença de Carla Aranha, jornalista da revista Exame e especialista em macroeconomia, infraestrutura e agronegócio, Paula Leal, editora do site da Revista Oeste, Paulo Mathias, apresentador do Morning Show e do 3 em 1 na TV Jovem Pan News e Fabio Zanini, editor do Painel da Folha de S.Paulo. A atração vai ao ar a partir das 21h30, no YouTube e no Panflix.

O “Direto ao Ponto” é um dos programas mais renomados da Jovem Pan. Já participaram da sabatina semanal figuras ilustres como o ministro da Economia, Paulo Guedes, o pré-candidato à Presidência João Doria (PSDB), o ex-juiz federal Serio Moro — que havia prometido não desistir da Presidência da República — e o pré-candidato ao governo de São Paulo Tarício Gomes de Freitas. No dia 27 de setembro, em edição especial do primeiro aniversário do programa, o entrevistado foi o presidente Jair Bolsonaro (PL). Na última segunda-feira, a edição foi temática sobre garimpagem e os caminhos do ouro no Brasil e contou com a presença do empresário do setor de mineração Dirceu Frederico Sobrinho.