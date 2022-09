Sebastião Coelho, ex-vice-presidente do TRE-DF, é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

O ex-desembargador Sebastião Coelho é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira, 25



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, entrevista, na segunda-feira, 25, o desembargador aposentado Sebastião Coelho, ex-vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). Decepcionado com os rumos do Judiciário brasileiro, Coelho é notório crítico do Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que o discurso de Alexandre de Moraes quando assumiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) motivou sua aposentadoria antecipada. “Foi uma declaração de guerra ao país”, opinou. Comandado por Augusto Nunes, o programa começará às 21h30 e terá na bancada Jorge Serrão, comentarista do 3 em 1 e editor-chefe do blog Alerta Total, Marco Antonio Costa, advogado e comentarista da Jovem Pan News, Paula Leal, editora do site da Revista Oeste, e Fabiana Barroso, advogada e comentarista política.

O Direto ao Ponto é um dos programas mais renomados da Jovem Pan News. Já foram sabatinadas personalidades de diversas áreas, entre elas o cantor Sergio Reis, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ex-jogador Vampeta, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro, hoje candidato ao Senado pelo Paraná, e o presidente Jair Bolsonaro, na edição que comemorou um ano do programa. Na última segunda-feira, o entrevistado foi o senador Eduardo Girão (Podemos-CE), um dos membros da CPI da Covid-19. “O que vimos ali foi uma blindagem explícita a desvios de governadores e prefeitos. Aquela CPI foi um palanque político, tanto que hoje a cúpula dela está com o ex-presidente Lula e que aquela cúpula faz campanha junto com ele”, disse o parlamentar. A atração vai ao ar todas as segundas, das 21h30 às 23h.