Surto de Covid faz Flamengo ter apenas 10 jogadores do profissional para pegar Palmeiras

Somente no elenco rubro-negro, são 16 jogadores infectados; veja a lista de quem está com o novo coronavírus e de quem pode entrar em campo diante do Verdão

Rodrigo Buendia/EFE Um surto de Covid-19 atingiu o Flamengo durante a viagem ao Equador



O zagueiro Matheus Thuler confirmou que é mais um a testar positivo para o novo coronavírus no time do Flamengo. Especula-se que já são 27 casos de Covid-19 em toda a delegação do clube que viajou ao Equador para disputar dois jogos pela Copa Libertadores. Somente no elenco, são 16 infectados, o que significa dizer que, neste momento, o Rubro-Negro tem apenas dez atletas do grupo profissional à disposição para o jogo contra o Palmeiras, no próximo domingo, no Allianz Parque. Os cariocas tentam o adiamento da partida, mas o Verdão quer entrar em campo.

Dos dez jogadores à disposição no elenco profissional, sete já foram infectados pelo coronavírus anteriormente. São eles: os goleiros César e Hugo Souza, o lateral-direito João Lucas, o lateral-esquerdo Ramon, o volante Gerson, o meia Arrascaeta e o atacante Lincoln. Além deles, há apenas três atletas que não foram infectados: o meia Pepê, o volante Thiago Maia e o atacante Pedro. Os dois últimos, inclusive, foram os únicos que estiveram no Equador e testaram negativo. Outros três jogadores são dúvidas devido a problemas físicos. São eles: o goleiro Diego Alves, que se recupera de uma lesão no ombro, e os atacantes Gabigol e Pedro Rocha, que têm contusão na coxa.

O regulamento do Brasileirão diz que cada clube pode inscrever até 40 jogadores na competição. Todo o elenco profissional do Flamengo obviamente está inscrito, mas o texto da CBF diz que também há a possibilidade de os clubes usarem qualquer jogador das categorias de base que tenha pelo menos dois anos de contrato. Três atletas do sub-20 que chegaram a viajar para o Equador seguirão com o elenco profissional por enquanto: o zagueiro Natan e os atacantes Guilherme Bala e Rodrigo Muniz. Além deles, outros sete jogadores que estavam com a equipe sub-20 foram convocados para reforçar o elenco principal: o goleiro João Fernando, o lateral-esquerdo Ítalo, os zagueiros Noga, Otávio e Milani, o volante Richard Rios e o meia Yuri de Oliveira. Assim, são 20 jogadores em condição de entrar em campo pelo Flamengo no domingo, sendo dez da base e dez do profissional.

A CBF considera que não será possível adiar o jogo com o Palmeiras, já que o protocolo prevê seguir em frente em situações do tipo. Outros clubes nas quatro divisões do futebol brasileiro, por exemplo, não tiveram partidas adiadas mesmo com um grande número de casos. O Palmeiras também já se manifestou contra o adiamento da partida. Novos testes devem ser realizados antes da partida de domingo.

Entenda o surto

O Flamengo foi ao Equador para enfrentar o Independiente del Valle (foi goleado por 5 a 0) e o Barcelona de Guayaquil (venceu por 2 a 1). Antes do segundo jogo da viagem, sete atletas já haviam testado positivo, mas o clube aceitou entrar em campo. Agora, tenta adiar a partida contra o Palmeiras, marcada para o próximo domingo, por causa do alto número de casos no elenco. O time desembarcou no Rio de Janeiro na última quarta-feira. Nos testes de contraprova, foi confirmado que Domènec Torrent tinha o novo coronavírus. O treinador está assintomático e se encontra isolado em casa no Rio de Janeiro. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, também estariam entre os casos positivos, assim como outros cinco membros da comissão técnica.

No elenco, os zagueiros Léo Pereira, Gustavo Henrique, Thuler e Rodrigo Caio, o lateral-esquerdo Renê, os volantes Willian Arão e João Gomes, o meia Everton Ribeiro e o goleiro Gabriel Batista também foram confirmados como infectados nos exames feitos na quarta-feira. No total, são 16 casos entre os jogadores. Por outro lado, o atacante Pedro e o volante Thiago Maia tiveram resultado negativo, assim como Jordi Guerrero, Jordi Gris e Julian Jimenez, auxiliares de Domènec.

*Com informações do Estadão Conteúdo