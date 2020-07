‘Anotem: o Corinthians não vai passar pelo Red Bull Bragantino’, dispara Nilson Cesar

O narrador do Grupo Jovem Pan criticou o desempenho alvinegro e disse que a equipe comandada por Tiago Nunes é zebra no confronto diante do time de Bragança Paulista nas quartas de final do Paulistão

Reprodução O locutor Nilson Cesar é um dos integrantes da equipe de esportes do Grupo Jovem Pan



Tido por muitos como praticamente eliminado, o Corinthians conseguiu o “impossível” e se classificou ao mata-mata do Paulistão. O Timão venceu os dois jogos que disputou após a parada da pandemia e contou com duas derrotas do Guarani para terminar a primeira fase na segunda colocação do Grupo D. Embora esteja jogando mal, a equipe comandada por Tiago Nunes é, agora, uma das maiores candidatas ao título estadual, certo? Nem tanto… Em participação no Esporte em Discussão desta segunda-feira, 27, no Grupo Jovem Pan, o narrador Nilson Cesar não titubeou e afirmou: o Corinthians será eliminado pelo Red Bull Bragantino na partida que será disputada na próxima quinta-feira, 30, às 19h (de Brasília), no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

“O único grande que vai ficar de fora da próxima fase do Paulistão se chama Sport Club Corinthians Paulista. Pode escrever!”, disparou Nilson Cesar. “O Corinthians já fez mais do que devia neste Campeonato Paulista, mais do que dava. É verdade! A campanha do Corinthians é vergonhosa! Aquele torcedor corintiano de verdade tem que torcer até para não ganhar, porque ganharia feiamente o campeonato. A melhor campanha e o melhor futebol do Paulista são do Red Bull. Eu sou fã do treinador do Red Bull, que, com nenhum jogador de grande destaque, montou um grande time”, acrescentou.

“Na última apresentação do Red Bull no Morumbi, eles engoliram o São Paulo! É excelente para o jogo do Red Bull atuar no estádio do Morumbi! O Corinthians fez o que dava. Mesmo com a volta do Jô, é Red Bull na cabeça! E, corintiano, não adianta ficar bravo, não, porque o futebol do Corinthians é desse tamanhozinho! Pode escrever aí: às 21h da quinta-feira, o Red Bull estará classificado às semifinais do Paulistão! Pela bola que os dois times estão jogando, o Corinthians é zebra nesse jogo!”, finalizou.

Confira, abaixo, o debate completo sobre o assunto no Esporte em Discussão: