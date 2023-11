Desafios para o sucesso de Milei, pico do El Niño e COP 28: Confira destaques do Hora H do Agro

Programa deste sábado também debate indícios de como será a economia de Lula e Haddad em 2024

Juan Ignácio Roncoroni/EFE Entre as propostas de Milei estão a dolarização total da economia argentina, fim do Banco Central e redução da máquina pública



O programa Hora H do Agro deste sábado, 25, analisou os desafios para o sucesso do presidente eleito da Argentina, Javier Milei. Na semana, a bolsa da Argentina e as ações do país na bolsa americana dispararam, após o mercado financeiro aprovar o resultado das eleições do país vizinho. Entre as propostas de Milei estão a dolarização total da economia argentina, fim do Banco Central e redução da máquina pública.

Já aqui no Brasil, a semana foi marcada por dados que são indícios de como será a economia de Lula e Haddad em 2024. Entre essas notícias estão a perspectiva de redução do PIB (puxada pela queda da safra agrícola), piora da avaliação do presidente, aumento da projeção de déficit primário, aprovação pelo Congresso da elevação de impostos e propostas de estados de aumentar o ICMS.

Também estiveram em destaque a perspectiva de que o pico do El Niño vai acontecer neste fim de ano e o que esperar para a Cúpula do Clima (COP 28), que acontecerá em Dubai, nos Emirados Árabes, na próxima semana. Vilão ou salvação? Confira a projeção de como o agro do Brasil será tratado no evento.

