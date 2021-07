Após foto de homem armado, governo diz que continuará adotando medidas que ‘garantam a tranquilidade’ ao agricultor

Após repercussão negativa, Secom alterou a imagem da publicação pelo dia do agricultor e disse que a fotografia anterior ‘deu margem a interpretações fora do contexto’

Reprodução/Twitter/SecomVc Homenagem do governo federal ao Dia do Agricultor causou polêmica



Uma postagem da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) gerou polêmica. O motivo é que o governo utilizou a foto de um homem armado para comemorar o dia do agricultor. Depois da repercussão negativa, a foto foi alterada. Segundo nota do Palácio do Planalto, a imagem usada, inicialmente em referência à segurança no campo, “deu margem a interpretações fora do contexto”. O governo federal confirmou a importância dos trabalhadores rurais, lembrou que a categoria, que não parou durante a pandemia, assegurou a produção de alimentos e disse que “continuará adotando medidas que proporcionem mais tranquilidade e segurança em respeito ao agricultor e à sua família”. O presidente Jair Bolsonaro defende a necessidade da utilização de armas de fogo para que “as pessoas possam dormir tranquilas”, principalmente em regiões mais isoladas. Nesta quarta-feira, 28, em conversa com apoiadores, o mandatário anunciou que pediu um levantamento de todos os empréstimos a outros países que foram concedidos pelos governos petistas, empréstimos que, segundo ele, não estão sendo quitados.

a imagem que a Secom escolheu pro dia do agricultor. sem muitos comentários a fazer. pic.twitter.com/3MJU25qzal — beatriz olímpica (@beatrizzcmda) July 28, 2021

No Dia do Agricultor, a veiculação da imagem feita pela Secom é a de um homem com uma arma. A gente sabe que todo dia trabalhadores do campo são vítimas de bala. Instrumentos do agricultor são enxada, terra, sementes e não revólver. Viva a agricultura familiar. Reforma agrária já pic.twitter.com/3c7v5tz3dK — Talíria Petrone (@taliriapetrone) July 28, 2021

