Assessor de Khamenei chama Trump de ‘Satanás em pessoa’ e ameaça destruir Israel

Irã declara bancos americanos e israelenses como alvos, com objetivo de vingar a morte de Ali Khamenei

EFE / EPA / AL DRAGO / POOL Presidente dos EUA, Donald Trump, é chamado de 'Satanás em pessoa' por assessor do novo líder supremo do Irã



Um assessor militar do novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, elevou o tom das ameaças contra os Estados Unidos e Israel, classificando Donald Trump como “o presidente mais estúpido e corrupto do mundo” e “Satanás em pessoa”. Em comunicado, Yahya Safavi prometeu a destruição total de Israel para vingar a morte do antigo líder supremo, Ali Khamenei, e responder à recente destruição de infraestruturas iranianas.

As declarações ocorrem em retaliação a ataques que atingiram agências bancárias e instituições financeiras no Irã nas últimas horas. Em resposta, o governo iraniano passou a considerar bancos norte-americanos e israelenses presentes em todo o Oriente Médio como alvos militares legítimos, aumentando o nível de alerta na região.

Apesar das ameaças e do caos no Estreito de Ormuz — onde embarcações seguem sendo alvejadas com frequência —, os ataques do Irã contra bases norte-americanas e países aliados caíram cerca de 90%, de acordo com analistas militares. A avaliação é que essa redução seja resultado do esvaziamento dos estoques bélicos iranianos ou da destruição de seus lançadores e centros de produção de mísseis, alvos de bombardeios de Estados Unidos e Israel.

Impasse diplomático

Internamente, o regime iraniano não demonstra sinais de colapso. As instituições e estruturas de poder continuam intactas, frustrando os objetivos dos governos de Benjamin Netanyahu e Donald Trump, que têm feito apelos para que a sociedade civil do Irã inicie um levante popular. O desânimo da população diante dos constantes bombardeios, somado à forte repressão do Estado, tem inviabilizado qualquer manifestação contra o regime.

Até o momento, não há qualquer sinalização de abertura diplomática por parte do Irã ou da coalizão EUA-Israel para solucionar o conflito. A guerra segue com alta intensidade e violência, refletindo de forma devastadora em países vizinhos. O Líbano, um dos mais impactados, voltou a registrar na última noite bombardeios pesados na capital, Beirute, e na região sul, na fronteira com Israel.

*Com informações de Luca Bassani

*Reportagem produzida com auxílio de IA