Líder do CV e foragido: quem é Dada, alvo de operação no RJ

De acordo com a polícia, Edinaldo Pereira Souza chefia facção na Bahia, fugiu da cadeia em 2024 e buscava refúgio no Rio de Janeiro

ALAOR FILHO/ESTADÃO CONTEÚDO Edinaldo Pereira Souza, mais conhecido como 'Dada', é apontado pelas autoridades como uma importante liderança do Comando Vermelho (CV) na Bahia



Edinaldo Pereira Souza, mais conhecido pelo apelido de “Dada”, é apontado pelas autoridades como uma importante liderança da facção criminosa Comando Vermelho (CV) atuante no estado da Bahia, mais especificamente na região turística de Caraíva, em Porto Seguro, no sul baiano.

O criminoso possui o status de foragido da Justiça desde 2024, quando conseguiu escapar de uma unidade prisional na Bahia acompanhado de outros 15 detentos. Após a fuga, Dada buscou refúgio no Rio de Janeiro, se protegendo no Comando Vermelho na capital fluminense.

Em terras cariocas, Edinaldo abrigou-se inicialmente na comunidade da Rocinha. No entanto, nos últimos dias, o líder criminoso havia alugado uma casa no Morro do Vidigal, também na Zona Sul da cidade. Segundo as investigações, Dada estava dando uma festa no local no exato momento em que as forças de segurança chegaram. Apesar do cerco, ele conseguiu fugir novamente.

Operação no RJ

A tentativa de prender Edinaldo mobilizou uma operação conjunta da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Ministério Público da Bahia (MP-BA) na manhã desta segunda-feira (20). A ação no Vidigal resultou em um intenso tiroteio entre policiais e criminosos, gerando pânico e grandes transtornos na região.

Para tentar conter o avanço policial, a facção bloqueou a Avenida Oscar Niemeyer com contêineres e um ônibus atravessado, interrompendo a circulação entre São Conrado e Leblon até quase 7h da manhã. O confronto também deixou cerca de 200 turistas, que haviam subido o morro Dois Irmãos para ver o nascer do sol, ilhados e abaixados em meio à troca de tiros, conseguindo descer apenas por volta das 7h20 sob escolta.

Embora o alvo principal tenha escapado, a polícia informou que não houve feridos. A operação terminou com três presos – uma mulher foragida e dois homens em flagrante -, além da apreensão de uma grande quantidade de drogas, rádios transmissores, celulares, munições e armas de grosso calibre, incluindo um fuzil e uma espingarda.

*Com informações do Estadão Conteúdo