BNDES aprova financiamento de R$ 4,6 bilhões para modernização de 11 aeroportos, incluindo Congonhas

Recursos serão destinados à concessionária Aena para obras de ampliação e melhorias em terminais de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou, nesta segunda-feira (1º), um financiamento de R$ 4,64 bilhões para o grupo espanhol Aena. O montante será destinado à modernização, expansão e manutenção de 11 aeroportos administrados pela concessionária no Brasil. O investimento total previsto no projeto é de R$ 5,7 bilhões, englobando a emissão de debêntures.

A operação de crédito foi estruturada na modalidade Project Finance, um modelo em que o pagamento do financiamento é garantido pelo fluxo de caixa futuro gerado pelo próprio projeto, iniciando-se apenas quando o empreendimento começar a dar retorno financeiro.

A maior parte dos recursos será direcionada ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que receberá cerca de R$ 2 bilhões em investimentos. O projeto prevê intervenções robustas, incluindo:

Ampliação do pátio para aeronaves;

Expansão do terminal de passageiros para mais de 100 mil metros quadrados;

Aumento e qualificação da área comercial.

O objetivo é oferecer maior conforto aos passageiros e aumentar a rentabilidade do terminal. Além de Congonhas, o aporte financeiro contempla melhorias em outros dez aeroportos localizados nos estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

