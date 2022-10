Bolsonaro deve ir pelo menos três vezes ao Rio de Janeiro no 2º turno

Objetivo é de alavancar votos do presidente em seu principal reduto eleitoral para que ele possa virar a disputa presidencial contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

WALLACE SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/09/2022 Presidente Jair Bolsonaro participa de motociata em Copacabana, no Rio de Janeiro



Serão pelo menos três comícios em favor da reeleição de Jair Bolsonaro (PL), no Rio de Janeiro, até o segundo turno. O objetivo é de alavancar votos do presidente em seu principal reduto eleitoral para que ele possa virar a disputa presidencial contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A estratégia foi traçada em uma reunião nesta terça-feira, 4, entre o governador Cláudio Castro (PL) e a equipe de campanha do presidente. Castro foi a Brasília para manifestar seu apoio oficial e incondicional a Bolsonaro no 2º turno. A missão do governador reeleito do Rio de Janeiro será a de reunir deputados estaduais e deputados federais eleitos para transformá-los em uma espécie de cabo eleitoral nas eleições presidenciais. “Na hora que o fluminense não tinha o que comer, o presidente deu auxílio emergencial. Depois, quando precisamos do regime de recuperação, foi com o presidente que o Rio de Janeiro contou. Mais recentemente o Auxílio Brasil tem ajudado muito a economia do Rio de Janeiro crescer. Como eu sou do partido do presidente e sou apoiador do presidente, não tinha como não vir aqui e tentar me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Bolsonaro”, declarou o governador nesta terça-feira, 4.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga