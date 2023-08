Bolsonaro faz Pix de R$ 100 mil à viúva de soldado morto no Guarujá

Ex-presidente fez duas transferências de R$ 50.000 no início desta semana

Montagem - EVARISTO SA / AFP - Arquivo Pessoal/Patrick Bastos Reis Bolsonaro confirma doação de R$ 100 mil à viúva de soldado morto em São Paulo



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez dois Pix de R$ 50 mil, somando R$ 100 mil, à viúva do soldado Patrick Bastos Reis, da Rota (Rondas Ostensivas Tobias) Aguiar, que foi assassinado em uma operação no Guarujá, no litoral paulista, no dia 27 de julho. As transferências foram realizadas no início desta semana. Nas redes sociais, o filho mais velho de Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), parabenizou o pai pela doação. “Parabéns ao presidente Jair Messias Bolsonaro pela iniciativa”, escreveu em uma publicação feita no Instagram nesta quinta-feira, 10.

Como mostrou o site da Jovem Pan, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou três homens pela morte do soldado. Patrick Bastos Reis foi baleado enquanto fazia um patrulhamento na Vila Zilda. As ações no litoral após a morte do soldado provocaram ao menos mais 16 mortes durante a Operação Escudo, que também fez dezenas de prisões contra suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

*Com informações do repórter Misael Mainetti.