Câmara chama Netflix para dar explicações sobre filme satírico de Jesus Cristo

A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (17), a realização de uma audiência pública com a Netflix para debater o filme satírico sobre Jesus Cristo. A obra “A primeira tentação de Cristo” foi realizada pela produtora Porta dos Fundos em parceria com o serviço de streaming.

O filme, que foi lançado em dezembro, retrata Jesus como homossexual.

De acordo com um dos autores do pedido, o deputado Davi Soares (DEM-SP), o filme ofendeu os cristãos. “Há um limite, hoje, entre a liberdade e a responsabilidade. Em que sentido? Nós estamos falando, hoje, de um requerimento em que é feita uma paródia a maior expressão religiosa de duas milhões de pessoas: Jesus Cristo”, disse.

A deputada Luiza Erundina (PSOL-SP), sugeriu que, em vez de se chamar apenas a Netflix, fossem convocados também especialistas e representantes do Porta dos Fundos para o debate. De acordo com ela, o filme não fere nenhuma lei do país.

“Nós temos um Estado laico, a liberdade de expressão é um princípio que consta não só na Constituição brasileira, mas na declaração universal dos direitos humanos. Então há razões formais e institucionais suficientes para se respeitar a posição de cada um a respeito da questão, mas não impedir expressão de arte”, argumentou.

Os membros da comissão, no entanto, aprovaram a proposta original de requerimento. Dessa forma, apenas a Netflix será chamada para debater o assunto.

*Com informações da repórter Nicole Fusco