Carla Zambelli é ouvida pela Justiça italiana nesta quarta-feira em nova audiência

Durante a sessão, a defesa da parlamentar alegou problemas de saúde e pediu que a deputada responda ao processo em liberdade, além de solicitar o arquivamento do pedido de extradição

NINO CIRENZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Zambelli diz passar mal durante a sessão



A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi ouvida nesta quarta-feira (13) pela Justiça italiana em uma audiência sobre seu processo de extradição. Durante a sessão, realizada no Tribunal de Apelação de Roma, a defesa da parlamentar alegou problemas de saúde e pediu que ela possa responder ao processo em liberdade, além de solicitar o arquivamento do pedido de extradição. A deputada chegou ao tribunal “muito abatida” e chorou ao encontrar seu pai, João. A sessão precisou ser interrompida por um momento, pois a parlamentar não estaria se sentindo bem. O local contava com um forte esquema de segurança, com a presença de oito carros da guarda italiana e do exército.

A Justiça italiana deve decidir não apenas sobre o mérito do processo de extradição, mas também se Zambelli poderá aguardar a decisão em liberdade. A alegação de problemas de saúde, segundo analistas, é uma estratégia da defesa para garantir que ela não permaneça detida durante o trâmite do processo, mas não deve impedir a extradição em si.

