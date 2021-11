Casal quebra guichês da Gol no aeroporto de Guarulhos após voo ser cancelado

Avião com destino a Belo Horizonte precisou voltar a São Paulo por causa de más condições meteorológicas

O movimento de passageiros nos aeroportos brasileiros no feriado de Finados foi bastante intenso. A Infraero chegou a informar que esperava receber 776 mil pessoas no período, número 54% maior que o registrado no feriado de finados do ano passado. Mesmo com os números positivos e relatos de retorno das atividades, nem tudo foi tranquilo nesse período. Um casal provocou uma confusão e chegou a quebrar guichês do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na segunda-feira, 1º. Isso porque o voo em que eles estavam, com destino a Belo Horizonte, precisou voltar por causa de más condições meteorológicas.

No balcão da companhia, eles se exaltaram com funcionários e começaram a exigir o fornecimento de alimentação e hospedagem para passar a noite e embarcarem no dia seguinte. Eles estavam com um bebê de cinco meses. A mãe, em certo momento, disse que demorou 16 anos para ter o filho, gastou R$ 50 mil para isso e que se a criança adoecesse, “mataria um por um”. As cenas foram flagradas por outros passageiros e viralizaram nas redes sociais. Os passageiros foram levados pela polícia para a delegacia. Em nota, a companhia aérea Gol informou ter oferecido todo o suporte aos clientes, acomodando-os para seguir viagem em voos nesta terça-feira, 2.

*Com informações do repórter Fernando Martins