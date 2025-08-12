Corregedor da Câmara dos Deputados deve pedir mais prazo para analisar caso de obstrução

Diego Coronel (PSD-BA) considera o prazo de 48 horas curto e pretende propor a Hugo Motta a concessão de cinco dias para que parlamentares apresentem suas defesas prévias, e 45 dias para concluir parecer final

Câmara dos Deputados O corregedor da Câmara dos Deputados, Diego Coronel (PSD-BA)



O corregedor da Câmara dos Deputados, Diego Coronel (PSD-BA), deve solicitar nesta terça-feira (12) um prazo maior para analisar as representações contra 14 parlamentares da oposição que ocuparam o plenário da Casa na última semana. Nos bastidores, a decisão final sobre o novo cronograma será discutida em uma reunião de líderes agendada para esta manhã. Inicialmente, o rito da Corregedoria prevê um prazo de 48 horas para a análise. No entanto, o corregedor considera o tempo curto e pretende propor a concessão de cinco dias úteis para que os deputados apresentem suas defesas prévias, conforme garante uma resolução interna de 2009. Além disso, Coronel planeja pedir até 45 dias para concluir seu parecer final antes de encaminhá-lo à Mesa Diretora e, posteriormente, ao Conselho de Ética.

O objetivo do prazo estendido é garantir o contraditório e a ampla defesa, evitando decisões apressadas em um caso considerado complexo. As representações foram abertas pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, após um protesto de cerca de 30 horas contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Analistas políticos avaliam que a extensão do prazo, embora legítima para assegurar o devido processo legal, pode diluir o impacto político do caso e gerar uma sensação de impunidade na sociedade. O comentarista José Maria Trindade observa que o Congresso tem se desgastado com “briguinhas de plenário”, enquanto questões mais graves, como corrupção, não recebem a mesma atenção do Conselho de Ética.

*Com informações de Aline Beckety

*Reportagem produzida com auxílio de IA