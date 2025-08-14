Corregedor da Câmara notifica 14 deputados da oposição por obstrução da Mesa Diretora da Casa

Parlamentares notificados têm um prazo de cinco dias úteis para apresentar suas defesas; após o recebimento das manifestações, o Diego Coronel terá 45 dias para realizar análise e emitir um parecer sobre o caso

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados O corregedor da Câmara dos Deputados, Diego Coronel (PSD-BA)



O corregedor da Câmara dos Deputados, Diego Coronel (PSD-BA), notificou nesta quarta-feira (13) formalmente 14 parlamentares da oposição pelo ato de obstrução da Mesa Diretora da Casa, ocorrido nos dias 5 e 6 de agosto. O protesto foi motivado pela decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A partir de agora, os deputados notificados têm um prazo de cinco dias úteis para apresentar suas defesas. Após o recebimento das manifestações, o corregedor terá 45 dias para analisar o caso e emitir um parecer sobre a conduta dos parlamentares.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Caso a Corregedoria recomende a suspensão do mandato, a pena pode chegar a até seis meses. A decisão seria encaminhada pela Mesa Diretora ao Conselho de Ética, que teria três dias úteis para deliberar sobre o caso. Mesmo com um parecer do Conselho, os deputados podem recorrer ao plenário da Câmara, onde a aprovação de uma eventual suspensão dependeria do voto de uma maioria absoluta, ou seja, 257 deputados. Diego Coronel também analisará, em um processo separado, a representação da deputada Camila Jara (PT) contra Nikolas Ferreira (PL-MG).

*Com informações de Aline Beckety

*Reportagem produzida com auxílio de IA