Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Corregedor da Câmara notifica 14 deputados da oposição por obstrução da Mesa Diretora da Casa

Corregedor da Câmara notifica 14 deputados da oposição por obstrução da Mesa Diretora da Casa

Parlamentares notificados têm um prazo de cinco dias úteis para apresentar suas defesas; após o recebimento das manifestações, o Diego Coronel terá 45 dias para realizar análise e emitir um parecer sobre o caso 

  • Por Jovem Pan
  • 14/08/2025 11h26
  • BlueSky
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados DIEGO HENRIQUE SILVA CERQUEIRA MARTINS O corregedor da Câmara dos Deputados, Diego Coronel (PSD-BA)

O corregedor da Câmara dos Deputados, Diego Coronel (PSD-BA), notificou nesta quarta-feira (13) formalmente 14 parlamentares da oposição pelo ato de obstrução da Mesa Diretora da Casa, ocorrido nos dias 5 e 6 de agosto. O protesto foi motivado pela decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A partir de agora, os deputados notificados têm um prazo de cinco dias úteis para apresentar suas defesas. Após o recebimento das manifestações, o corregedor terá 45 dias para analisar o caso e emitir um parecer sobre a conduta dos parlamentares.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Caso a Corregedoria recomende a suspensão do mandato, a pena pode chegar a até seis meses. A decisão seria encaminhada pela Mesa Diretora ao Conselho de Ética, que teria três dias úteis para deliberar sobre o caso. Mesmo com um parecer do Conselho, os deputados podem recorrer ao plenário da Câmara, onde a aprovação de uma eventual suspensão dependeria do voto de uma maioria absoluta, ou seja, 257 deputados. Diego Coronel também analisará, em um processo separado, a representação da deputada Camila Jara (PT) contra Nikolas Ferreira (PL-MG).

*Com informações de Aline Beckety 

Leia também

Presidente do Conselho de Ética defende celeridade na análise deputados que participaram de motim na Câmara
Corregedor da Câmara dos Deputados deve pedir mais prazo para analisar caso de obstrução

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >