Ex-ministro enfatizou a importância da região sudeste e citou nomes como Fernando Haddad e Simone Tebet para fortalecer o partido no estado

Marcelo Camargo / Agência Brasil Dirceu afirma que sucesso do PT nas eleições depende de SP



O ex-ministro José Dirceu afirmou que o estado de São Paulo é o principal cenário para as próximas eleições. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, Dirceu explicou que o desempenho na região sudeste foi fundamental para a vitória na eleição presidencial de 2022, especialmente devido à perda de votos dos opositores em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Dirceu explicou que, embora o PT possua uma vantagem consolidada no nordeste e enfrente um cenário equilibrado no norte e centro-oeste, a região sul ainda apresenta dificuldades para o partido. Por esse motivo, ele considera que a “grande batalha” política ocorre em solo paulista.

Para garantir bons resultados, o ex-ministro destacou que o partido escalou um “time de primeira linha”. Entre os nomes citados estão Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda, e Simone Tebet, ministra do Planejamento, ambos vistos como figuras experientes e influentes para atrair o eleitorado paulista.