Covid-19: Brasil ultrapassa 487 mil mortes, 1.129 nas últimas 24 horas

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO



O Ministério da Saúde contabiliza 37.948 novos casos e 1.129 mortes por Covid-19, no país, nas últimas 24 horas. No acumulado desde o início da pandemia, foram registrados 17.412.766 casos e 487.401 óbitos em decorrência da doença, sendo que 15.794.548 pacientes já se recuperaram. São Paulo continua sendo o Estado mais afetado, com 9.272 novos casos e 234 óbitos nas últimas 24 horas, segundo levantamento do governo paulista. Desde o início da pandemia, foram registrados 3.458.849 casos e 118.121 mortes. Entre o total de casos, 3.108.754 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 365.241 foram internados e receberam alta hospitalar. Neste domingo, há 24.547 pacientes internados no Estado, sendo 11.154 em unidades de Terapia Intensiva e 13.393 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 82,3% e na Grande São Paulo é de 79,4%.