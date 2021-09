Donald Trump diz que adora Bolsonaro e elogia ‘trabalho duro’ do presidente

Republicano foi ovacionado após falas sobre o presidente brasileiro: ‘Espero que ele fique bem’

Alan Santos/PR Presidente Jair Bolsonaro já declarou admiração por Donald Trump diversas vezes, inclusive demostrando apoio nas eleições de 2020



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 12, que adora o presidente Jair Bolsonaro, declarado admirador e apoiador do republicano. Durante comentários em um evento de boxe na Flórida, o político elogiou o “trabalho duro” feito pelo brasileiro. “Adoro o presidente do Brasil, preciso dizer. Ele e seu filho [Eduardo Bolsonaro] são pessoas ótimas, e ele trabalha duro, trabalha tão duro ajudando as pessoas. Espero que ele fique bem”, disse Trump, que foi ovacionado pelos brasileiros que estavam no local para acompanhar as lutas, entre elas do brasileiro Vitor Belfort contra Evander Holyfield, que terminou com vitória para o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro já declarou admiração por Donald Trump diversas vezes. Ele, inclusive, chegou a afirmar que estava torcendo para que o republicano vencesse as eleições de 2020, que acabaram consagrando Joe Biden à presidência dos Estados Unidos. Após a derrota, o presidente brasileiro disse que “ser ligado” a Trump e questionou o resultado do pleito.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano