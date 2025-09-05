Eduardo Bolsonaro se reaproxima de Tarcísio após governador liderar negociações para o PL da Anistia

‘Eu e Tarcísio convergimos muito mais do que divergimos’, disse deputado durante evento da CNI nos EUA; relação estava estremecida porque filho 03 de Bolsonaro achava que governador priorizava disputa eleitoral

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se reaproximou do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), em meio à articulação para aprovar um projeto de anistia que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. A proposta prevê perdão a condutas consideradas ofensivas a instituições públicas e descrédito ao processo eleitoral, incluindo fatos anteriores aos atos de 8 de janeiro de 2023. Na quinta-feira (4), em Washington, Eduardo evitou críticas ao governador e afirmou que ambos convergem em pautas, especialmente na defesa da anistia.

O deputado destacou que quem apoiar a aprovação do projeto terá maior facilidade em negociar com o governo dos Estados Unidos, em referência a uma possível suspensão de tarifas sobre produtos brasileiros. “Acho que o momento agora não é da gente discutir a eleição. Falta um ano para a eleição. Eu e o Tarcísio convergimos em muito mais pautas do que divergimos, e quem estiver dentro do barco da anistia, a gente está junto com certeza”, disse Eduardo, durante encontros com empresários ligados à Confederação Nacional da Indústria (CNI) e representantes do governo Trump.

Nos últimos meses, Eduardo vinha mantendo atrito com Tarcísio, questionando seu apoio ao ex-presidente durante o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, o empenho de Tarcísio na articulação da anistia suavizou o clima e aproximou os dois políticos, reforçando a estratégia de consolidar votos favoráveis no Congresso Nacional.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), admitiu a possibilidade de pautar o projeto de anistia, mas ainda não há definição sobre o texto ou a data da votação. A proposta, que ganhou força entre parlamentares da base bolsonarista, sugere um perdão amplo para os envolvidos na suposta trama golpista. O julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) segue em andamento e será retomado na terça-feia (9).

A tramitação da proposta ainda enfrenta resistência. Valdemar Costa Neto, líder do PL, disse acreditar que cerca de 300 deputados poderiam aprovar um texto mais moderado, que não beneficiaria diretamente Jair Bolsonaro. Porém, a parcela da oposição ligada ao ex-presidente busca um perdão que o inclua. Especialistas apontam que o Judiciário pode indeferir qualquer anistia, como já ocorreu em casos anteriores, aumentando a incerteza sobre o desfecho político.

