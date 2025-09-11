Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Em carta aberta ao presidente Lula, Consesp propõe a recriação do Ministério da Segurança Pública

Em carta aberta ao presidente Lula, Consesp propõe a recriação do Ministério da Segurança Pública

No momento, pasta faz parte do Ministério da Justiça, comandado pelo ministro Ricardo Lewandowski

  • Por Jovem Pan
  • 11/09/2025 11h12
  • BlueSky
ANDRÉ VIOLATTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (E) anuncia o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski (D), como novo ministro da Justiça e da Segurança Pública O presidente Lula e Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e da Segurança Pública

Uma carta aberta foi enviada na última terça-feira (9) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, solicitando a recriação do Ministério da Segurança Pública. Este documento, assinado pelo Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp), ressalta a importância de se ter um ministério dedicado exclusivamente à segurança pública, uma das principais preocupações dos brasileiros. Atualmente, essa área está sob a tutela do Ministério da Justiça, o que, segundo o colegiado, compromete a atenção especializada que o tema exige e prejudica a coordenação federal.

O Consesp, liderado por Sandro Avelar, secretário de segurança pública do Distrito Federal, argumenta que a segurança pública é a única entre as áreas governamentais mais importantes que não possui um ministério específico. A carta propõe a criação do Ministério da Segurança Pública como uma medida estratégica para fortalecer a governança federativa e a política nacional de segurança. Avelar destaca que outras áreas, como saúde e educação, possuem ministérios e orçamentos próprios, previstos na Constituição, e que a segurança pública deveria receber o mesmo tratamento.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Apesar das solicitações, o governo Lula tem mantido a estrutura atual, onde o Ministério da Justiça e Segurança Pública são unificados, com prevalência do primeiro. Em 2018, durante o governo de Michel Temer, foi criado o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, liderado por Raul Jungmann, e o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) foi estabelecido. Atualmente, o ministro Ricardo Lewandowski defende a constitucionalização do SUSP por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (Pec) no Congresso Nacional. Diante desse cenário, Sandro Avelar solicitou um encontro presencial com o presidente Lula para discutir a questão.

*Com informações de Misael Mainetti

Leia também

CPMI do INSS ouve nesta quinta-feira o ex-ministro da Previdência no governo Bolsonaro
STF tem maioria para condenar Mauro Cid por abolição do Estado democrático de Direito
Luiz Fux vota pela absolvição de Almir Garnier das cinco acusações feitas pela PGR

*Reportagem produzida com auxílio de IA

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >