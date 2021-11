Em São Paulo, 56% dos hospitais estaduais não têm mais pacientes de Covid-19

Com a melhora, governo espera definir até o final do mês sobre a dispensa do uso obrigatório de máscaras em locais abertos

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO Atualmente, a taxa de ocupação das UTIs está em 22,5%; na Grande São Paulo, o número chega a 28,4%



O índices de internações e mortes por Covid-19 estão diminuindo a cada dia. Segundo o governo de São Paulo, 56% dos hospitais estaduais não registram hospitalizações pela doença. Com a melhora, a gestão de João Doria espera definir até o final do mês sobre a possível dispensa do uso obrigatório de máscaras em locais abertos. A liberação vai depender, no entanto, das taxas de vacinação e da queda de internações e mortes pela Covid-19. Atualmente, a taxa de ocupação das UTIs está em 22,5%. Na Grande São Paulo, o número chega a 28,4%. No Estado, a vacinação chegou a 92% da população adulta imunizada. Ainda sobre a pandemia, o governo discute com o Comitê de Contingencia da Covid-19 sobre a dose de reforço. De acordo com a secretaria de Saúde, as vacinas estarão disponíveis à população a partir desta quinta-feira, 18, e a aplicação inclui a CoronaVac nos imunizantes a serem usados na nova aplicação.

*Com informações do repórter Maicon Mendes