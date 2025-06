Enviado de Trump ao Irã diz que negociações de paz são ‘promissoras’

Steve Witkoff declarou que tratativas com Teerã já estão em andamento e que os EUA buscam um acordo duradouro que ‘ressuscite o país’

Foto de Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images O Enviado Especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, em discurso



O acordo de cessar-fogo entre Irã, Israel e Estados Unidos permanece em vigor, um dia após as declarações dos governos de Teerã e Tel Aviv. Segundo o representante do governo americano no Oriente Médio, há expectativa de que as negociações avancem na região. O correspondente Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, relatou que, apesar de frágil, o acordo continua válido. A trégua foi firmada após 12 dias de intensos combates, marcados por ataques coordenados entre Irã e Israel, resultando em retaliações violentas e dezenas de mortos.

O enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Oriente Médio, Steve Witkoff, afirmou que as conversas entre Washington e Teerã são promissoras, com expectativa de um acordo de paz de longo prazo. Em entrevista à Fox News, Witkoff demonstrou otimismo em relação a um entendimento mais amplo. O conflito, que começou com um ataque surpresa de Israel em 13 de junho, resultou na eliminação de parte da cúpula militar iraniana e destruição de instalações estratégicas. A resposta do Irã foi imediata, com mísseis que romperam o sistema de defesa israelense, resultando em 28 mortos em Israel e, segundo autoridades iranianas, 610 mortos e quase 5.000 feridos no Irã.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os Estados Unidos entraram no confronto dois dias antes do cessar-fogo, utilizando bombas de alta penetração para destruir instalações nucleares subterrâneas do Irã. O presidente Trump alegou que a ofensiva obliterou o programa nuclear iraniano, impedindo a fabricação de uma bomba atômica. A Casa Branca continua avaliando os próximos passos, enquanto o Irã aprovou uma lei no parlamento que suspende a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, indicando possíveis intenções de retomar a produção de armas nucleares.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA