‘Esperávamos o mínimo de coerência’, diz Lindberg Farias sobre voto de Fux

Líder do PT na Câmara ironizou que o ministro do STF votou ‘contra si próprio’, uma vez que 400 pessoas foram condenadas por ele no 8 de Janeiro: ‘Protege os tubarões e ataca os peixinhos’

Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo O líder do PT na Câmara, Lindberg Farias



O voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que se manifestou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro de todas as acusações referentes aos atos de 8 de janeiro, gerou reações divergentes entre os parlamentares governistas e da oposição. Ainda na última quarta-feira (10), o líder do PT na Câmara, Lindberg Farias, expressou surpresa e decepção com o voto, afirmando que esperava um “mínimo de coerência” do ministro. Da mesma forma, o deputado Rogério Correia (PT) classificou o voto como “inconsistente” e um “negacionismo da história”.

“Se alguém me perguntar: ‘vocês esperavam algo assim?’. É claro que não! A gente esperava o mínimo de coerência. O ministro Fux ofuscou os advogados do Bolsonaro, foi além do que eles pediram. O ministro Fux votou contra o ministro Fux. Quatrocentos pessoas foram condenadas por ele no 8 de janeiro. [Ele] protege os tubarões e ataca os peixinhos. Ele ataca o Supremo e demoniza o Supremo”,disse o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Por outro lado, a oposição comemorou a decisão de Fux. O líder da oposição, Zuco, celebrou o voto e defendeu que o projeto de anistia para Bolsonaro seja “pautado imediatamente”. O deputado Evair de Melo, por sua vez, demonstrou confiança no avanço do projeto, alegando já ter o número de votos necessários tanto na Câmara quanto no Senado. Ele ressaltou que o voto de Fux fornece toda a “construção jurídica, constitucional, legal” para o texto da proposta.

*Com informações de Pedro Tritto

*Reportagem produzida com auxílio de IA