Ex-presidente do BRB troca de advogado para negociar delação

Cleber Lopes deixou a defesa de Paulo Henrique Costa nesta quarta-feira (22); caso passou a ser assumido por Davi Tangerino e Eugênio Aragão

Rafael Lavenère / BRB Paulo Henrique Costa é acusado de receber propinas do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para favorecer negócios entre as duas instituições financeiras.



O ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa trocou sua equipe de advogados e pode negociar uma delação premiada. Cleber Lopes deixou a defesa do executivo nesta quarta-feira (22). O caso passou a ser assumido por Davi Tangerino e Eugênio Aragão, que também foi ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff.

A mudança na defesa ocorre enquanto a Segunda Turma do STF realiza o julgamento sobre a decisão que decretou sua prisão de Costa. O ministro do STF Luiz Fux acompanhou o relator, André Mendonça, e votou para manter a prisão preventiva

Ainda faltam os votos de Gilmar Mendes e Kassio Nunes Marques. O ministro Dias Toffoli, que se declarou suspeito para participar do julgamento em meio às ligações com o Banco Master, não votou.

Paulo Henrique Costa foi preso na última quinta-feira (16) durante a Operação Compliance Zero. Ele é acusado de receber propinas do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para favorecer negócios entre as duas instituições financeiras. Segundo a Polícia Federal, a vantagem indevida teria sido paga por meio de apartamentos de luxo avaliados em R$ 146 milhões.

A investigação aponta que, sob a gestão de Costa, o BRB autorizou o desembolso de R$ 12 bilhões para a compra de “carteiras de crédito podres” do Banco Master, em uma operação que levantou suspeitas. Além disso, uma tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB foi barrada pelo Banco Central por irregularidades.

Em paralelo, a nova estratégia de defesa de Costa espelha a do banqueiro Daniel Vorcaro, que também busca um acordo de delação após ter sua prisão mantida pelo STF.

*Com informações de Janaína Camelo