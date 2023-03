Família de jovem morto por Bruno Krupp faz protesto no Rio após soltura do modelo

Outra manifestação de amigos e familiares está programada para acontecer neste sábado, 1, no local exato onde aconteceu o trágico acidente de trânsito que vitimou o adolescente João Gabriel Cardim

Divulgação/ FBX Assessoria Defesa do modelo tenta questionar a perícia feita pela Polícia Técnica do Rio de Janeiro



Nesta quinta-feira, 30, parentes e amigos do adolescente João Gabriel Cardim, que morreu atropelado em agosto de 2022 pelo influenciador Bruno Krupp fizeram um protesto no Rio de Janeiro, no bairro de Realengo, Zona Oeste da capital fluminense, contra a soltura do modelo, que foi liberado da cadeia após 8 meses de detenção. Outro protesto também está programado para acontecer neste sábado, 1, no local onde aconteceu o trágico acidente de trânsito. Em agosto do ano passado, Krupp dirigia sua moto em altíssima velocidade, a mais de 1oo km/h, em uma avenida da Barra da Tijuca quando atropelou o jovem de 16 anos, que morreu na hora. O influenciador estaria sem a habilitação e dias antes havia sido parado em uma blitz da Lei Seca. Preso desde o atropelamento, Bruno Krupp foi solto nesta quarta-feira, 29, por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entendeu que a soltura não interfere no andamento das investigações. A família de João Gabriel Cardim está inconformada e quer que o modelo volte para a cadeia, mas no momento Krupp deve apenas cumprir medidas cautelares, como usar tornozeleira eletrônica.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga