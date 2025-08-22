Fórum Lide no Rio reúne ministros e governadores para debater sustentabilidade

Evento também atrai centenas de empresários que se debruçam sobre a complexa conjuntura política e econômica atual, com um foco especial na relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos

PAULO CARNEIRO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO RJ - LIDE/FÓRUM EMPRESARIAL - GERAL - O ex-governador de São Paulo João Doria participa do 24º Fórum Empresarial no Hotel Fairmont, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 22 de agosto de 2025. O Fórum Lide conta com a participação de governadores, empresários e representantes de empresas e entidades. 22/08/2025 - Foto: PAULO CARNEIRO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



O Rio de Janeiro se torna o epicentro de discussões de grande relevância com a realização do 24º Fórum Empresarial do Lide. O evento, que acontece em Copacabana, reúne ministros do Supremo Tribunal Federal, governadores, parlamentares e líderes empresariais para debater temas de extrema importância, como sustentabilidade, mudanças climáticas e economia circular. A presença de figuras políticas de destaque, como os ministros do STF André Mendonça e Alexandre de Moraes, além de oito governadores e cinco presidentes de partidos, sublinha a importância do encontro. Entre os governadores presentes estão Renato Casagrande, do Espírito Santo, Romeu Zema, de Minas Gerais, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, que atua como anfitrião.

O fórum também atrai centenas de empresários que se debruçam sobre a complexa conjuntura política e econômica atual, com um foco especial na relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) está planejando uma audiência em Washington para tentar estabelecer um acordo comercial, destacando as dificuldades de diálogo com os Estados Unidos. As tensões políticas e comerciais entre os dois países são um dos principais pontos de discussão, com impactos que podem se intensificar ao longo do ano.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O evento contará com a participação de André Mendonça no início da tarde e será encerrado por Alexandre de Moraes. A expectativa é que as discussões gerem insights valiosos para enfrentar os desafios econômicos e políticos que o Brasil enfrenta. A cobertura ao vivo do evento está sendo realizada, com atualizações ao longo do dia.

*Com informações de Marcelo Mattos