Governo de São Paulo anuncia R$ 114 milhões em entregas e convênios da Defesa Civil

Pacote de ações, que teve aporte de R$ 114 milhões, inclui obras, equipamentos e veículos para o enfrentamento e prevenção de desastres e emergências

Foto: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP Cerimônia também marcou a entrega de 100 veículos e 199 equipamentos de combate a incêndio



O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta terça-feira (1º) um pacote de R$ 114 milhões em investimentos para a Defesa Civil. A verba será destinada a obras de infraestrutura, aquisição de equipamentos e novos veículos para fortalecer as agências municipais em todo o estado. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas em uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes. O pacote inclui a entrega de 100 novas viaturas e 20 caminhões-pipa, que serão utilizados no combate a incêndios em cidades afetadas pela seca. Além disso, foram firmados 51 convênios com prefeituras para a realização de obras de infraestrutura, como a construção de pontes, que visam garantir a mobilidade e segurança da população em áreas de risco.

Durante o evento, o governador Tarcísio de Freitas elogiou o trabalho dos agentes da Defesa Civil, referindo-se a eles como “a turma que faz a diferença” e que atua prontamente em situações de desastre, independentemente de dia ou hora. “Essa presença da Defesa Civil do Estado, junto ao município, traz suporte, traz alento”, afirmou.

“O trabalho da Defesa Civil é realizado em conjunto entre o Estado e os municípios. Tenho de agradecer a esse grande sistema, que se apoia em um trabalho de vocação, apaixonado e silencioso. Falamos tanto sobre as obras grandes, como as linhas de trem e metrô, mas, muitas vezes, as intervenções mais importantes para os municípios são menores, como pontes e ligações que garantem o direito de ir e vir do cidadão”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Freitas também destacou a importância do mapeamento das áreas de risco por meio das “cartas de risco”, que identificam perigos geológicos e de inundação. Segundo ele, essa ferramenta é fundamental para o planejamento urbano e está integrada a outros programas, como o “Bairro Paulista”, para tornar as cidades mais resilientes. Ao final da cerimônia, 60 técnicos e agentes civis e militares foram condecorados com a Medalha de Honra da Defesa Civil, em reconhecimento aos serviços prestados para a proteção da população paulista.

*Com informações de Matheus Dias

*Reportagem produzida com auxílio de IA